Russische doden na neerschieten Oekraïense drone

Het Russische ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat het maandag een drone neerhaalde in het luchtruim van de Russische Saratov-regio. De machine zou onderweg zijn naar de eerder aangevallen luchtmachtbasis Engels-2. Reuters meldt dat bij het neerschieten van de drone drie Russische militairen geraakt zijn door brokstukken en dit niet overleefden.

De Russische overheidsbronnen spreken van een Oekraïense poging tot een luchtaanval op de Russische basis die zich, met zo’n 600 kilometer buiten de Oekraïense landsgrenzen, ver van het strijdtoneel bevindt. Net zoals bij eerdere aanvallen reageerde Oekraïne niet direct op het incident. Ook valt de informatie nog te bevestigen door internationale persbureaus en instanties.

Eerdere aanval

Eerder deze maand, op 5 december, was luchtmachtbasis Engels-2 ook al het doelwit van een luchtaanval. Ook toen werd de basis volgens Rusland aangevallen door Oekraïne. Bij deze aanval kwamen drie militairen om het leven. Vier raakten er gewond. Een dag later vloog bij een drone-aanval op een vliegveld in de Russische regio Koersk, dat aan de grens ligt met Oekraïne, een olieopslagtank in brand. Oekraïne eiste beide aanvallen niet op. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd met grote drones uit de jaren 70. Tientallen van deze machines zijn na het einde van de Sovjettijd op Oekraïens grondgebied gebleven. Deze Tupolev Tu-141’s maken gebruik van reguliere camera’s, infrarood-camera’s en radar bij verkenningsvluchten. De Oekraïense strijdkrachten zijn al enige tijd bezig met het ombouwen van deze toestellen tot kamikazedrones zoals de Iraanse drones die de Russen veelvuldig gebruiken. Of de neergeschoten drone ook van dit type is blijft nog onduidelijk