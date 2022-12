Strijd om ITA: Lufthansa is terug

Nog altijd is het laatste woord over de toekomst van ITA Airways niet gezegd. De Italiaanse regering blijft de wens uitspreken de aandelen in ITA te verkopen aan private ondernemingen. Na eerdere omzwervingen is Lufthansa nu weer de belangrijkste kandidaat, aldus Italiaanse media.

Giancarlo Giorgetti, de Italiaanse minister van Financiën, is een groot tegenstander van overheidsinmenging in de vrije markt. Dat hij een commerciële luchtvaartonderneming als staatsbezit een doorn in het oog vindt, is dan ook geen verrassing. In lijn met zijn visie vaardigde de Italiaanse ministerraad dan ook een decreet uit dat de verkoop van ITA moet bespoedigen. Daarin verruimt de Italiaanse regering de toekomstopties voor ITA. Niet alleen het meerderheidsaandeel maar ook kleinere delen kunnen los aan verschillende partijen verkocht worden. Belangrijk blijven vooral de toekomstplannen die kopers hebben met de Italiaanse maatschappij. De regering wil vooral dat het netwerk dat Italië met de wereld verbindt blijft bestaan.

Lufthansa

In het begin van de strijd om ITA leek Lufthansa de meest voor de hand liggende kandidaat. Het Duitse luchtvaartconcern deed afgelopen februari samen met de scheepvaartreus Mediterranean Shipping Company (MSC) een serieuze poging om ITA Airways over te nemen. Dat lukte niet. Sindsdien haakte MSC naar verluidt af maar de Lufthansa Group bleef structureel geïnteresseerd. Vooral de Italiaanse hubs van ITA ziet Lufthansa wel zitten. In maart meldde Carsten Spohr, de CEO van Lufthansa, al dat Italië een strategisch interessante markt voor Lufthansa is: “Iedereen die al een tijdje bij de zaak betrokken is, weet dat Italië voor ons de belangrijkste internationale markt is in Europa, en het is de nummer twee ter wereld, na de VS.”

Concurrentie

De grote concurrerende partij van Lufthansa was een samenwerking van Air France-KLM, Delta Airlines en de investeringsmaatschappij Certares. De Italiaanse overheid begon eind augustus 2022 exclusieve onderhandelingen met deze partijen. Het streven van de toenmalige regering onder premier Draghi was het tekenen van een voorlopige overeenkomst in de eerste helft van september. Dit kwam er niet van. De Italiaanse overheid zou van het consortium verwachten dat het geleid wordt door een luchtvaartmaatschappij. Delta gaf eerder al aan voornamelijk deelgenoot van een samenwerking maar niet de hoofdinvesteerder te willen zijn. Ook Air France-KLM lijkt niet de rol van Certares als leider van het consortium te willen overnemen. Daarmee is Lufthansa weer de belangrijkste kandidaat.