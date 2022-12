Emirates koopt A380 uit lease

Twaalf jaar lang leaste Emirates een Airbus A380 van de Duitse investeringsmaatschappij Doric. Nu deze leasperiode is afgelopen nam de luchtvaartmaatschappij het besluit over te gaan tot koop. Dit voor een fractie van de oorspronkelijke catalogusprijs.

In maart 2020 sloeg de airline de Airbus A380, registratienummer A6-EDC, de zestiende A380 ooit gebouwd, op in Dubai. Het vliegtuig staat daar nu twee jaar. De eigenaar, Doric Nimrod Air One, gevestigd op het belastingvriendelijke Kanaaleiland Guernsey, wilde het nu van de hand doen. Deze maand liep het twaalfjarige huurcontract met Doric af. De maatschappij uit de Golfstaat besloot hierop het vijftienjarige toestel over te nemen van het fonds. Dit voor het luttele bedrag van 25,3 miljoen pond, oftewel 28,9 miljoen euro. Ten opzichte van de catalogusprijs is de waarde van het toestel dus ongeveer gedecimeerd, een pittige afschrijving. Naar verwachting gaat Emirates niet vliegen met het toestel en het gebruiken als donorvliegtuig voor onderdelen.

Hernieuwde populariteit superjumbo’s

Nadat tijdens de coronacrisis veel viermotorige vliegtuigen op non-actief waren gesteld beleeft een aantal nu wereldwijd een herintreden. Dit geldt in enkele gevallen voor de Boeing 747-400 en veelal voor de Airbus A380. Komend jaar vliegt de superjumbo weer bij tien maatschappijen, wat overeenkomt met zeventig procent van de oorspronkelijke gebruikers. Etihad was de laatste maatschappij die aankondigde het type te heractiveren. In Europa vliegt de A380 volgend jaar bij zowel British Airways als Lufthansa. In het Midden-Oosten is het type te zien bij Emirates, Etihad en Qatar Airways. In Azië is het toestel terug in dienst bij ANA, Asiana Airlines, Korean Air en Singapore Airlines. Het Australische Qantas nam de dubbeldekker, na enkele maanden onduidelijkheid, ook weer in dienst.