Israël zet deel F-35-vloot aan de grond

De Israëlische luchtmacht zet een deel van haar F-35-straaljagers aan de grond als gevolg van een incident twee weken eerder, aldus The Times of Israel.

Op 16 december stortte een Amerikaanse F-35B op bijzondere wijze neer op een vliegbasis nabij Fort Worth, Texas. Het vliegtuig kwam na een testvlucht binnen voor een verticale landing waarna de vlieger de controle over de straaljager verloor. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en kwam er vrijwel ongedeerd van af. De oorzaak van het incident is nog niet bekendgemaakt.

Zondag meldde de Israëlische luchtmacht dat het elf F-35’s aan de grond hield na de crash om te worden gecontroleerd op een soortgelijk probleem als hetgeen de crash van het Amerikaanse toestel veroorzaakte. ‘Uit bevindingen en verstrekte informatie over het ongeluk bleek dat deze vliegtuigen een speciale inspectie nodig hadden. Zo wordt de mogelijkheid van een herhaling van het incident bij de Israëlische luchtmacht voorkomen’, aldus een woordvoerder van het Israëlische leger. Waarom de luchtmacht maar een deel van de F-35’s inspecteert is vooralsnog niet bekend.

Vloot

Israël kocht vijftig F-35-straaljagers van Lockheed Martin waarvan de eerste in 2016 werd geleverd. Inmiddels beschikt de luchtmacht over 36 machines. De levering van de overige vliegtuigen vindt tot en met 2024 plaats. De Israëlische F-35’s worden anders aangeduid dan de meeste straaljagers. Normaal levert Lockheed Martin een F-35 in één van deze drie versies: Bij de A-versie start en landt een toestel op normale banen. De B-versie kan verticaal starten en landen en de C-versie is bedoeld voor vliegdekschepen. Israël beschikt over de F-35I, die voor Israëlisch gebruik is aangepast met speciale Israëlische sensoren en systemen voor onder andere elektronische oorlogsvoering.