Kritiek op Amerikaanse airlines vanwege winterstorm

De afgelopen dagen raakten duizenden vluchten in de Verenigde Staten vertraagd of geannuleerd door een forse winterstorm. Het zorgde voor veel kritiek. Naar verwachting houden de verstoringen nog de rest van de week aan.

Het Amerikaanse vliegverkeer staat sinds vorige week op de kop nadat er vorige week een grote winterstorm boven het continent ontstond. Voornamelijk noordelijke Amerikaanse luchthavens kregen te maken met strenge vorst en extreme winterse neerslag. Het weer resulteerde in een golf van vertragingen en annuleringen, dit in combinatie met lange rijen wachtenden en vermiste bagage tijdens de feestdagen.

Maandag werden er nog meer dan 3.800 vluchten van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gecanceld, waarvan 2.800 vluchten uitgevoerd door Southwest Airlines dat daarmee zeventig procent van het vluchtschema annuleerde. Dinsdag annuleerde de lowcostmaatschappij uit voorzorg ruim zestig procent van de geplande vluchten. Veel reizigers uitten hun frustratie over de verstoringen via social media. Zo berichtte Twittergebruiker David Sharp dat zijn Southwest-vlucht was geannuleerd, er door de winterstorm de komende twee dagen geen vlucht beschikbaar was, en dat hij dus maar een auto huurde om op de plaats van bestemming te komen. Een andere reiziger liet weten dat haar bagage naar een andere luchthaven vloog terwijl haar eigen vlucht niet doorging.

Onacceptabel

‘De extreme winterstorm zorgt voor uitdagingen die een aanzienlijke impact op onze klanten en werknemers hebben, wat onaanvaardbaar is’, aldus een woordvoerder van Southwest. De maatschappij liet in een verklaring weten dat ze verwachten dat de verstoringen tot het einde van deze week aanhouden. Het Amerikaanse transportdepartement noemde maandag het aantal geannuleerde vluchten van Southwest onacceptabel en start een onderzoek om te bepalen of de vluchten rechtmatig zijn geannuleerd.