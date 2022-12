Problemen bij luchtmacht Korea na drone-invasie

Zuid-Korea stuurde afgelopen maandag de luchtmacht op pad om waarschuwingsschoten af te vuren. Dit nadat Noord-Koreaanse drones het luchtruim van Zuid-Korea binnengevlogen waren. Seoul stuurde straaljagers en gevechtshelikopters op de drones af om deze neer te halen.

Ondanks de voortdurende spanningen (sinds de wapenstilstand na de Korea-oorlog in de jaren 50 is de vrede nog altijd niet getekend, red.) tussen beide landen is het een zeldzaam voorval: voor het eerst in vijf jaar drongen Noord-Koreaanse drones het luchtruim van Zuid-Korea binnen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2017, toen stortte de Noord-Koreaanse drone in kwestie neer. Het toestel was waarschijnlijk bezig met spionageactiviteiten. Gisteren kwamen de drones verder. Een van de machines vloog volgens het Zuid-Koreaanse leger kortstondig boven Seoul. Zuid-Korea neemt de zaak hoog op: “De schending van ons luchtruim is duidelijk een provocerende actie”, aldus de legertop.

Het is nog niet bevestigd of en hoeveel drones zijn neergeschoten. Diverse media melden dat de Zuid-Koreanen er moeite mee hadden de drones neer te schieten. Er zouden om en nabij de honderd schoten afgevuurd zijn zonder een drone te raken. Ook zou een straaljager neer zijn gestort. De twee inzittenden wisten zichzelf middels de schietstoel in veiligheid te brengen en zijn met enkele verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Voorlopig lijken de gemoederen nog niet bedaard te zijn. Vanuit het zuiden zou een surveillancetoestel naar Noord-Korea zijn gestuurd om de militaire activiteiten aldaar onder de loep te nemen.