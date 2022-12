Vliegbases liggen windparken in de weg

Noord-Brabant is bang als gevolg van de aanwezigheid van de militaire vliegvelden in de provincie de energiedoelstellingen niet te halen, meldt het Brabants Dagblad.

De provincie Noord-Brabant beschikt over maar liefst vijf vliegbases: Volkel, Gilze-Rijen, De Peel, Woensdrecht en Eindhoven. Volgens Brabant is het vrijwel onmogelijk in de buurt van een basis een windturbine te plaatsen. De regels van Defensie maken het op veel plekken moeilijk windparken te realiseren. Windmolens kunnen namelijk belangrijke radarbeelden verstoren. Daarnaast fungeren grote delen van de provincie als laagvlieggebieden waardoor ook daar grote beperkingen gelden.

Brabant geeft aan het belang van ‘een goede verdediging van het luchtruim’ te begrijpen maar dat het significante consequenties oplevert voor andere projecten. Zo is de provincie bang dat het vanwege alle regels niet voldoende ruimte heeft voor windparken en daardoor de energiedoelstellingen niet kan halen.

Onduidelijk

De provincie is al langer in overleg met gedeputeerden over een mogelijke oplossing. Maar ondanks dat geeft Brabant aan dat er ‘nog geen zicht is op aanvaardbare oplossingen voor alle partijen’. Door de onduidelijkheid vraagt de provincie zich af of netbeheerders nog wel willen investeren. Doordat de energie- en gasprijzen fors oplopen komen zij onder druk te staan omdat de groei in vraag en aanbod van duurzame energie sneller stijgt dan de netbeheerders kunnen bijhouden.

Zonne-energie

Het is volgens Brabant ook geen optie te kiezen voor meer zonne-energie in plaats van windturbines. Dat zou voor een ‘te grote onbalans’ zorgen in het elektriciteitsnetwerk. Tevens zouden er dan grote investeringen nodig zijn voor het opslaan van energie.