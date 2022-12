Ook deel Amerikaanse F35’s aan de grond

Het F-35 Joint Program Office, de afdeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en oplevering van de F-35, heeft besloten een klein aantal F-35’s aan de grond te houden na een incident op 15 december.

In een verklaring aan Defense News op dinsdag bevestigde het F-35 Joint Program Office (JPO) dat sommige F-35’s met een ‘verhoogd risico’ aan de grond staan. Het JPO weigerde te specificeren hoeveel F-35’s niet kunnen vliegen. Ook is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Voorlopig zullen de toestellen in ieder geval aan de grond blijven tot na onderzoek naar het incident op 15 december meer duidelijk is geworden. Videobeelden van die dramatische crash van de F-35B in Fort Worth, Texas, gingen al snel viraal op sociale media. Lockheed Martin bouwt de overgrote meerderheid van de F-35’s in de fabriek in Fort Worth. Het toestel in kwestie was nog niet overgedragen aan de Amerikaanse regering toen de crash plaatsvond.

Een anonieme bron die bekend is met het programma meldt dat probleem met het voortstuwingssysteem leidde tot de crash van de F-35B op 15 december. Pratt & Whitney maakt de F135-voortstuwingssystemen die alle varianten van de F-35 aandrijven. Een storing rondom de brandstoftoevoer zou een mogelijke oorzaak van de problemen zijn. Aldus JPO zouden vliegtuigen met minder dan veertig vlieguren getroffen zijn, meldt de bron. Door de gedeelde motortechniek zou het gaan op toestellen van alle verschillende subtypes.

Israël

Eerder werd al bekend dat de Israëlische luchtmacht elf van zijn F-35’s aan de grond houdt vanwege het eerdergenoemde incident en dat ze zouden worden gecontroleerd op soortgelijke problemen. Israël vliegt met de F-35I, een speciale aangepaste versie van de F-35A. De variant wijkt af door speciale Israëlische sensoren en systemen voor onder andere elektronische oorlogsvoering. Op dit moment beschikt Israël over 36 toestellen. Tot en met 2024 worden de overige F-35’s aan het land geleverd