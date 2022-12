Privévliegtuig Elon Musk weer te volgen op Twitter

Jack Sweeney, de Amerikaanse student die bekend werd door zijn Twitter-account dat het privévliegtuig van Elon Musk volgde, komt met een nieuw account: het laat de vluchten van het vliegtuig niet meer live zien, maar met een vertraging van 24 uur.

Sweeney’s nieuwe account, @ElonJetNextDay, zou door het vertraagd plaatsen van de vluchtinformatie van Musk’s vliegtuig mogen blijven bestaan. deze vertraging . Het oorspronkelijke account, @elonjet, waarop realtime vluchtinformatie van Musk’s toestel werd gedeeld door de student, werd door Musk, die sinds enige tijd directeur-eigenaar van Twitter is, offline gehaald . Ook werd het persoonlijke account Sweeney opgeschort. Het nieuwe account is reeds actief en sinds 23 december zou het toestel drie vluchten te zien. Hoewel het vliegtuig minder actueel wordt gevolgd geeft het account wel inzicht aanvullende zaken zoals het brandstofverbruik en de uitstoot.

Musk vs. Sweeney

Het nieuwe account is een volgende fase in de relatie tussen Musk en Sweeney die door sommigen wordt vergeleken met David en Goliath. Musk was reeds november 2021 bezig met pogingen @Elonjet offline te krijgen. De meest opvallende stap zette hij in januari: toen bood de miljardair Sweeney 5.000 dollar, ongeveer 4.700 euro, om te stoppen met het account. De student weigerde echter en kwam met een tegenbod. Hij zou graag 50.000 dollar voor zijn studieschuld of een Tesla ontvangen. Hier ging Musk niet mee akkoord. Sinds hij de directeur-eigenaar van het platform maakt Musk op een controversiële manier de dienst uit op Twitter. Hoe hij gaat reageren op het nieuwe account blijft nog even afwachten.