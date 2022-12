Rusland verplaatst toestellen van aangevallen basis

Na de aanblijvende dreiging en, inmiddels, meerdere aanvallen heeft Rusland besloten vliegtuigen van de luchtmachtbasis Engels te verplaatsen naar elders. Zo wordt uit verschillende hoeken bevestigd. Onafhankelijk te bevestigen valt het tot op heden echter niet. Toch wordt het door diverse gezaghebbende figuren ook zo gezien.

De Russische luchtmachtbasis nabij de stad Engels, officieel Engels-2, ligt zo’n 600 kilometer buiten de Oekraïense landsgrenzen. Toch is gebleken dat de basis niet veilig is: inmiddels is Oekraïne in staat het vliegveld aan te vallen. Dat doet het met grote drones uit de jaren 70. Tientallen van deze machines zijn na het einde van de Sovjettijd op Oekraïens grondgebied gebleven. Deze Tupolev Tu-141’s maken gebruik van reguliere camera’s, infrarood-camera’s en radar bij verkenningsvluchten. De Oekraïense strijdkrachten zijn al enige tijd bezig met het ombouwen van deze toestellen tot kamikazedrones zoals de Iraanse drones die de Russen veelvuldig gebruiken. Nu lijkt het er dus op dat de Russen de belangrijkste eenheden van Engels verplaatst hebben naar andere bases.

Waarom Engels-2?

De luchtmachtbasis Engels-2 is vanuit een strategisch oogpunt interessant. Dit voornamelijk als doelwit voor Oekraïne. Op de basis staan namelijk grote strategische bommenwerpers van de Russische luchtmacht gestationeerd. Het gaat hier onder andere om toestellen van de Tupolev Tu-160’s en de bekende Tu-95’s. Hoewel de Tu-95 al in de jaren 50 ontwikkeld werd blijft het type turboprop-bommenwerper enorm belangrijk voor de Russen. Ook voor de oorlog in Oekraïne is de oude Tu-95, die door de NAVO ‘Bear’ genoemd wordt, belangrijk. Vanaf het platform worden kruisrakketten afgevuurd en bommen geworpen die het leven van de Oekraïners zuur maken. Het belang van de toestellen voor de Russen en de dreiging die er voor de Oekraïners vanuit gaat maken dat Patrick Bolder, een analist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies, tegenover BNR erkent dat de berichten van de verplaatsing naar waarschijnlijkheid op waarheden berusten. Misschien nog wel een belangrijkere aanwijzing is de dood van vier Oekraïense militairen op Russisch grondgebied. Deze Oekraïense special forces, ook wel commando’s, diep in Rusland baren de Russen uiteraard zorgen. Voor Moskou is hun aanwezigheid alleen al een blamage, maar hun hand in aanvallen in het land zijn een direct gevaar. Het Russische leger en de veiligheidsdiensten lijken hier niet goed genoeg tegen opgewassen te zijn. De kritische tonen van de zogeheten “milbloggers” klinken na dit soort blunders aan de Russische zijde steeds harder.