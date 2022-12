Basketbalsters beschadigen vliegveldje met C-17 Globemaster

De Amerikaanse luchtmacht is in Stillwater, een plaatsje in de Amerikaanse staat Oklahoma, momenteel even niet zo populair. De landingsbaan van het lokale vliegveld raakte namelijk beschadigd toen een zware Boeing C-17 Globemaster die een basketbalteam van de luchtmacht vervoerde, de wielen aan de grond zette. Het voorval zorgde voor vermakelijke headlines van onder andere Forbes.

Het grote viermotorige C-17-transportvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht vloog met het damesbasketbalteam van de luchtmacht aan boord naar Stillwater voor een wedstrijd tegen het team van Oklahoma State University. De luchthaven van Stillwater ontvangt wel vaker basketballers die tegen Oklahoma State komen spelen. De meeste teams komen echter niet aan met een C-17 Globemaster. Doorgaans zijn de grootste toestellen die de luchthaven aanwezig aandoen de Boeing 737-900’s van United Airlines. Een Globemaster III weegt, afhankelijk van de belading, tot wel drie keer zoveel als een dergelijke 737. De luchthavenautoriteit in Stillwater beschuldigt de Air Force er nu van de komst van de C-17 niet aangekondigd te hebben. De luchtmacht meldt echter dat hier niets van waar is.

C-17 Globemaster

De Boeing C-17 Globemaster III, oorspronkelijk ontwikkeld door McDonnell Douglas in de jaren tachtig tot begin jaren negentig, is een van de grootste vliegtuigtypen van de Amerikaanse luchtmacht (USAF). De C-17 draagt ​​de naam van twee eerdere militaire propelleraangedreven vrachtvliegtuigen: de Douglas C-74 Globemaster en de Douglas C-124 Globemaster II. In totaal zijn er tussen 1991 en 2015 279 toestellen gebouwd voor de luchtstrijdkrachten van de VS, India, het Verenigd Koninkrijk Australië, Canada, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en een deelprogramma van enkele Europese landen waaronder Nederland. Door Amerika worden de C-17’s onder andere ingezet voor het vervoer van nucleaire wapens.