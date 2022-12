KLM zet dubbel in op China

KLM verdubbelt vanaf eind januari het aantal vluchten naar China.

Waar KLM de afgelopen tijd nog drie keer per week naar China vloog, zal het vanaf 30 januari om zes wekelijkse vluchten gaan. Het besluit volgt op de volgende reeks versoepelingen van de coronarestricties die de Chinese regering eerder deze week aankondigde. Tegenover BNR zegt KLM ‘blij voor de passagiers’ te zijn dat de quarantaineplicht voor internationale reizigers per 8 januari komt te vervallen.

Als gevolg van het besluit zal KLM vanaf eind januari drie keer per week naar Shanghai vliegen, waar dat tot op heden nog maar eenmaal per week was. Daarnaast wordt het aantal vluchten naar Hangzhou verhoogd van twee naar drie per week. Al met al ligt het totale aantal KLM-vluchten naar China ondanks de capaciteitsvergroting nog altijd ver beneden het pre-coronaniveau, toen er ongeveer 25 keer in de week naar Chinese bestemmingen werd gevlogen.

Sinds China enkele weken geleden afstapte van het zero covid-beleid, is het aantal coronabesmettingen in het land hard toegenomen. Als gevolg van de hoge besmettingsgraad besloten enkele landen, waaronder de Verenigde Staten, Italië en India, deze week weer een negatieve testplicht in te stellen voor reizigers uit China. Vooralsnog lijkt het er niet op dat Nederland een dergelijke maatregel zal instellen, maar de onzekere situatie maakt wel dat er voorlopig nog geen zicht is op een verdere groei van het aantal vluchten.