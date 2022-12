Uitspraak rechter tegenvaller voor Twente Airport

De rechtbank in Zwolle oordeelde dinsdag dat Twente Airport terecht geen permanente ontheffing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontving.

Volgens de rechter is er geen sprake van bijzondere omstandigheden waardoor Twente Airport zich niet aan de regels hoeft te houden. De luchthaven vroeg eerder een ontheffing aan bij de ILT voor het vertrek van grote vliegtuigen zonder het gebruik van draaipaden, maar de inspectie weigerde. De ‘turnpads’ moeten volgens internationale wetgeving aan het uiteinde van een landingsbaan liggen, tenzij er een taxibaan aanwezig is, zodat een groot vliegtuig op eigen kracht 180 graden kan draaien. Het Twentse vliegveld vindt de aanleg van de kostbare draaipaden ‘onnodig duur‘ en noemt de mogelijke investering ‘weggegooid gemeenschapsgeld’.

Met een filmpje probeerde Twente Airport de rechter te overtuigen dat de ‘turnpads’ niet nodig zijn. Zo kan een toestel door middel van een vliegtuigtrekker de baan op worden gedraaid. Op de luchthaven is dit mogelijk omdat het er zo rustig is, er vinden bijvoorbeeld geen lijnvluchten plaats en er is geen onaangekondigd vliegverkeer.

Toekomst

De rechter vindt dat Twente Airport zich ondanks de genoemde argumenten aan de regels moet houden. Als de luchthaven in de toekomst toch grote vliegtuigen wil parkeren, moet er een investering worden gedaan van ongeveer 2,5 miljoen euro. Jan Schuring, interim directeur van Twente Airport, liet in een reactie aan de Tubantia weten dat ze al het mogelijke hebben geprobeerd om een permanente ontheffing te krijgen. Schuring baalt van de uitspraak en geeft aan de gevolgen te bestuderen. Of het vliegveld de draaipaden nu toch aan gaat leggen is niet bekend.