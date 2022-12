Chinese straaljager botst bijna met Amerikanen

Een straaljager van de Chinese marine kwam vorige week bijna in botsing met een Amerikaans verkenningsvliegtuig. De J-11 vloog afgelopen woensdag , 21 december, boven de Zuid-Chinese Zee rakelings langs een RC-135 Rivet Joint met ongeveer dertig mensen aan boord.

De Amerikanen waren genoodzaakt ontwijkende manoeuvres uitvoeren, meldt een woordvoerder van het Amerikaanse Indo-Pacific Command. Zij voegen daaraan toe dat voorval plaatsvond in het internationale luchtruim. De Chinezen zullen hier wellicht anders over denken. China claimt immers een groot deel van de Zuid-Chinese Zee en de eilanden die daarin liggen. Dit waarschijnlijk vanwege de strategische ligging ten opzichte van scheepvaartroutes en de aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen.

Video

Het Amerikaanse leger heeft een video gedeeld waarin te zien is hoe dicht het Chinese toestel bij het Amerikaanse komt. Dergelijke provocaties zijn niet nieuw en passen in het plaatje van een steeds assertiever China. Toch is de situatie als zodanig zeker niet zonder risico’s. De Amerikanen nemen het dan ook hoog op in een statement: “De meeste ontmoetingen tussen vliegtuigen, ook die tussen de VS en China, worden uitgevoerd op een veilige en professionele manier”. Verder melden ze dat er via diplomatieke kanalen gereageerd zal worden.

Een video met de Amerikaanse beelden op Youtube.com

J-11

De J-11 is een Chinese variant van de Soechoj Su-27 ‘Flanker’. In de periode 1992-2002 kocht het land minstens 72 van deze toestellen. Ook verkreeg het land toestemming om Flankers in licentie te bouwen waarbij wel als voorwaarde gold dat deze niet geëxporteerd zouden worden. De vliegtuigen worden gebouwd door de Shenyang Aircraft Corporation en hebben de aanduiding J-11.