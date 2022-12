Eindelijk weer eigen toestel voor Surinam Airways

Het door problemen geteisterde Surinam Airways is een Boeing 737-800 rijker. Het toestel landde donderdagochtend op Luchthaven Zanderij in Paramaribo.

Surinam Airways (SLM) leaset de Boeing van de Nederlandse NV AerCap dat zo’n 1800 vliegtuigen in beheer en/of bezit heeft en daarmee een van de grootste vliegtuigleasemaatschappijen is. De Boeing 737-800, registratie PZ-TCV, vloog in zijn vijftienjarige bestaan eerder al voor Yemenia Airways en Caribbean Airlines.

Surinam was al enige tijd op zoek naar nieuwe toestellen na twee jaar lang allerhande problemen te hebben ervaren. Eerder dit jaar verliet Paul de Haan, de Nederlandse directeur van de de maatschappij, na interne strubbelingen samen met zijn vrouw en kinderen Suriname. Nu heeft de luchtvaartmaatschappij weer een eigen toestel in de vloot in plaats van de tijdelijke wetlease-oplossingen waar het zich tot op heden mee van bediende. De Boeing kreeg een SLM-livery en gaat in de Caribische regio vliegen. Naar verwachting wordt vooral Miami veel aangedaan aangezien de concurrentie van American Airlines op deze route komt te vervallen.

De afgelopen jaren was Surinam Airways afhankelijk van ingehuurde bemanningen voor de vluchtuitvoering. Binnenkort wil de airline hierin echter verandering brengen en de ‘nieuwe’ vliegtuigen zullen dan ook worden gevlogen door een eigen bemanning. Vanaf 3 januari wordt het toestel in actie verwacht.