Het verstandshuwelijk KLM-Airbus en de Fokker F-27 | Podcast

Goof en Goot brengen elektrisch en loodvrij vliegen weer een héél klein stapje dichterbij, mijmeren over het verstandshuwelijk van KLM en Airbus en de mokkende verlaten echtgenote Boeing op de achtergrond (luister ook naar de eerdere podcast over KLM, Air France en Airbus!). Doen geheimzinnig over de nieuwe B-21 en haast nostalgisch over diens oudoom B-52. Tippen zèlfs in dat verband even MH-17 aan. Verder: Hollands Vergane Glorie Fokker F-27 en Hollands Springlevende Glorie Verhees D2. Luistert dus mensen, lùìstert!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!

Luister ook de vorige podcast: ‘Heel Holland Trots Op Schiphol?’ – Up in the Sky