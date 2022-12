Zwanenburgbaan maanden buiten gebruik

Schiphol voert van maandag 2 januari tot half april groot onderhoud uit aan de Zwanenburgbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer, zo meldt de luchthaven tegenover Up in the Sky.

Een grote klus

De Zwanenburgbaan is in de jaren ‘60 aangelegd. Tijdens het groot onderhoud worden er werkzaamheden uitgevoerd die eens in de veertig tot zestig jaar noodzakelijk zijn. Dat zorgt voor indrukwekkende cijfers. Zo wordt het asfalt van de baan ter grootte van 86 voetbalvelden volledig vernieuwd. Hierbij wordt wel zestig procent van het bestaande asfalt hergebruikt. Ook vernieuwt Schiphol 12.000 vierkante meter aan markeringen op de baan en wordt zes kilometer aan goten en uitgangen op en rond de baan vervangen. Alle baanverlichting en bijbehorende elektrische kabels worden vervangen door een duurzamere en betrouwbaardere ledverlichtingsinstallatie. Dit gaat over bijna 6.400 lampen en 450 kilometer aan kabels. Daarnaast worden het baanstation en het hemelwaterafvoersysteem volledig gerenoveerd. Om deze klus te klaren zullen er dagelijks 166 medewerkers van Schiphol en bouwbedrijf Heijmans werken aan de Zwanenburgbaan. Het landingssysteem (ILS) zal onder auspiciën van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) worden vervangen.

Aangepast baangebruik

De vliegtuigen die normaal starten of landen vanaf of op de Zwanenburgbaan maken in deze periode meer gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als landingsbaan en verplaatst een klein deel van de vluchten naar de Kaagbaan.

Kaagbaan en Aalsmeerbaan

In het najaar van 2021 werd onderhoud uitgevoerd aan de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan. Deze waren toen na elkaar buiten gebruik gesteld. Ook toen is het ILS gemoderniseerd. Het geplande onderhoud aan de Zwanenburgbaan duurt wel substantieel langer. Eerder dit jaar was de Zwanenburgbaan al een week gesloten voor onderhoud.