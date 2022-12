Recordjaar voor Up in the Sky

Voor de luchtvaart gaat 2022 de boeken in als een veelbewogen jaar. En dat geldt ook voor Up in the Sky.

Het is alweer negen jaar geleden dat Up in the Sky voor het eerst – figuurlijk – de lucht in ging. Het begon ooit met korte nieuwsberichten, geschreven door een kleine groep gedreven redacteuren. Het doel: onafhankelijke luchtvaartjournalistiek die voor iedereen gratis toegankelijk is. En daar geloven we nog steeds in! In de loop van de jaren heeft Up grote sprongen gemaakt. Met dank aan tientallen redacteuren en fotografen zijn er inmiddels meer dan 27.000 artikelen verschenen. Door de jaren heen is de nadruk steeds meer komen te liggen op een combinatie van – gratis toegankelijke – belangrijke nieuwsberichten en interessante, diepgaande achtergrondartikelen, aangevuld met foto’s, video’s en een populaire podcast.

Recordaantal bezoekers

Dankzij honderdduizenden trouwe maandelijkse lezers is Up in the Sky de afgelopen jaren steeds harder gegroeid. Dit jaar mochten we een ongekend groot aantal bezoekers verwelkomen, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar liefst 4,9 miljoen individuele gebruikers van over de hele wereld wisten het luchtvaartplatform in 2022 te vinden. Opgeteld zorgden zij voor een indrukwekkende 19,5 miljoen pageviews, een groei van meer dan zestig procent!

Vernieuwde website

Een van de belangrijkste veranderingen op Up in the Sky is de introductie van de geheel vernieuwde website geweest: na bijna een decennium was het hoog tijd Up in een nieuw jasje te steken. De nieuwe look bleek al snel in de smaak te vallen, niet in de laatste plaats omdat ook de mobiele versie – goed voor 65 procent van de bezoekers – van de site eindelijk was geoptimaliseerd. Neem voor meer informatie over het nieuwe platform vooral een kijkje op ‘Welkom bij het nieuwe Up in the Sky’.

Van oud..

.. naar nieuw!

Webshop

Ook van de vorig jaar geïntroduceerde webshop werd in 2022 veel gebruik gemaakt. In de loop van het jaar kwamen er steeds meer producten bij. In januari introduceerden we een aantal nieuwe vliegtuigmodellen, waarbij alleen van de iconische Concorde en de KLM 787 Dreamliner nog enkele exemplaren beschikbaar zijn. In april maakte de voormalige KLM 747 ‘PH-BFG’ haar entree in de webshop in de vorm van de kenmerkend blauwe Aviationtags. Verderop in het jaar deed wederom een aantal nieuwe vliegtuigmodellen zijn intrede, waaronder KLM’s MD-11, DC-9 en Super Constellation. In het voorjaar hopen we veel luchtvaartliefhebbers opnieuw blij te maken met een nieuwe reeks schaalmodellen. Neem in de tussentijd vooral een kijkje in de webshop voor het huidige aanbod.

What’s next?

Na zo’n prachtig jaar kunnen we natuurlijk niet stilzitten. Vanzelfsprekend krijgen de nieuws- en achtergrondartikelen ook in 2023 onze hoogste prioriteit, maar Up in the Sky is nog niet af. De afgelopen jaren is Up in toenemende mate een écht luchtvaartplatform geworden, maar er komt volgend jaar nog minstens één belangrijk onderdeel bij. Daarover snel meer!

Voor nu wil ik u hartelijk bedanken voor het lezen, volgen en steunen van Up in the Sky. Namens het hele team wens ik u een gevleugeld 2023 toe, waarin we u allemaal weer terug op Up hopen te zien!

Sytse Sijbesma