Kamer bespreekt maatregelen reizigers uit China

Vanaf 5 januari kunnen reizigers die vanuit China op Schiphol arriveren een coronazelftest doen. Het aantal coronagevallen neemt in het Aziatische land enorm toe sinds het land afstapte van het zero covid-beleid.

Dat staat in een brief die Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin staat dat twee opties uitgezocht zijn. De eerste houdt in dat reizigers een PCR-test bij de GGD moeten doen, terwijl bij de tweede zelftests uitgedeeld op Schiphol worden waarbij de GGD voorlichting geeft. Dit laatste moet ertoe leiden dat mensen die positief testen op het coronavirus daarvan bewust worden en sneller in isolatie gaan. Kuipers wijst er in zijn brief op dat uit data van Italië blijkt dat de helft van de passagiers uit China positief test bij aankomst.

Maatregelen in andere landen

In tegenstelling tot Nederland worden in Italië mensen die uit China komen nu al getest op het coronavirus. Het Zuid-Europese land riep andere landen uit de Europese Unie (EU) dan ook op hetzelfde te doen. Deze landen zijn daarover echter nog verdeeld. Ze zijn er weliswaar over eens dat maatregelen genomen moeten worden, maar de vraag rest welke. Spanje, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nemen in ieder geval eigen maatregelen. In Spanje moeten reizigers bijvoorbeeld negatief testen op het coronavirus of een geldig vaccinatiebewijs laten zien, terwijl in Frankrijk en het VK net zoals in Italië passagiers bij aankomst getest moeten worden. Kuipers stelt in zijn brief dat er momenteel geen wettelijke basis in Nederland is om verplichte maatregelen op te leggen. Hij adviseert de Eerste Kamer dan ook de wijziging in de Wet van publieke gezondheid snel te behandelen.

KLM breidt juist uit

Eerder deze week kondigde de Chinese regering een reeks versoepelingen van de coronarestricties aan. Daardoor kwam onder meer de quarantaineplicht voor internationale reizigers per 8 januari te vervallen. KLM berichtte vanaf het einde van die maand juist het aantal vluchten naar China te verhogen. Vanaf dat moment voert de luchtvaartmaatschappij wekelijks zes vluchten uit in plaats van drie.