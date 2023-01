Onervaren TUI-copiloot zorgt voor ‘zeer grote klap’

Een onervaren TUI-copiloot zorgde in maart dit jaar voor een zogeheten tail strike. Dat concludeert een rapport van Air Accidents Investigation Branch (AAIB).

Het ging om een vlucht vanuit Manchester Airport op weg naar Fuerteventura (Canarische eilanden) met in de cockpit van de Boeing 737-800 een copiloot die aan zijn vijfde trainingsvlucht begon. Het rapport, opgesteld door de AAIB vermeldt dat het taxiën zonder problemen verliep. Hoewel voorafgaand aan de vlucht de start, vereiste rotatiesnelheid en zijwindtechniek met de 63-jarige gezagvoerder besproken was, ging het tijdens take-off mis.

Tail strike

Het begin van de start verliep normaal. Toen de 737, registratie G-TAWY, een snelheid bereikte waarop het niet meer mogelijk was de start te onderbreken, werd het vliegtuig vermoedelijk licht geraakt door een windvlaag. Het rapport vermeldt dat de gezagvoerder ervan uitging dat de tijdspanne tussen V 1 (decision speed) en V R (rotatie) voor zijn copiloot wellicht anders was dan hij eerder had meegemaakt. De captain beschreef de rotatie als ‘een beetje snel, maar binnen het normale en veilige bereik’. Toen de neus echter negen graden omhoogkwam, voelde de gezagvoerder de rotatiesnelheid duidelijk toenemen en nam hij de controle van de onervaren piloot over om de fout te corrigeren. Voorkomen dat de staart de startbaan raakte lukte hem echter niet meer.

De start werd doorgezet en eenmaal in de klim nam de gezagvoerder contact op met de cabin crew om te vragen of ze iets abnormaals hadden gehoord. Dat bleek het geval: er was sprake van een ‘zeer grote klap’. De vliegers brachten de luchtverkeersleiding op de hoogte van de tail strike waarna het besluit volgde terug te keren naar Manchester Airport. Het vliegtuig arriveerde veilig op de luchthaven van Manchester zonder dat de gealarmeerde brandweer in actie hoefde te komen. Ook met de schade aan het vliegtuig viel het mee dankzij de aanwezigheid van de tail skid die zelf wel beschadigd raakte.

Geen optimale opleiding

Het rapport concludeert dat het opleidingsproces van de bij TUI in 2019 in dienst getreden copiloot niet optimaal verlopen was als gevolg van de coronabeperkingen. Hierdoor was het waarschijnlijk moeilijker de juiste starttechniek aan te leren en vast te houden, aldus het rapport.