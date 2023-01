Social media barsten los na passerende An-124

Een passerende Antonov An-124 wekte de nodige belangstelling op. Inwoners van Derby (Verenigd Koninkrijk) waren onder de indruk toen ze het toestel opmerkten.

Het vliegtuig, ontworpen in Kiev en in gebruik voor het vervoer van zware vracht, zou 27 december rond de klok van 19:00 uur lokale tijd zijn opgestegen vanaf East Midlands Airport, de luchthaven waar het regelmatig op vliegt. De An-124 had echter volgens Derbyshire Live geen registratie. Evenmin was bekend waar de machine naartoe vloog. Toen de Antonov werd waargenomen boven Sinfin (een gedeelte van Derby) vloog die in noordwestelijke richting over Ierland, op weg naar de Verenigde Staten.

Verschillende inwoners in het VK zagen en hoorden het vliegtuig passeren. In de Facebookgroep ‘What’s going on in Sinfin’ ging het nieuws massaal rond. ‘Ik ging naar buiten om het te zien, maar de wolken hingen te laag. Ik kon wel de navigatielichten zien knipperen’, zei een van de spotters. ‘Het was indrukwekkend. Vroeg me af wat het was…’, voegde een ander eraan toe. Vooral het geluid van de An-124 zorgde voor veel reacties. ‘Het vliegtuig vloog recht over mijn huis. Het was zo’n luid en raar geluid.’ Een andere inwoner merkte op: ‘Ik hoorde het, ik kan niet geloven dat ik het gemist heb, het klonk anders.’

Eerdere route An-124

Het is niet de eerste keer dat een passerende An-124 veel vraagtekens oproept. Halverwege april dit jaar barstten de sociale media los toen de machine op een hoogte van iets minder dan negen kilometer over de huizen van onwetende bewoners vloog. Op dat moment was niet bekend waarvandaan het toestel vertrokken was, waar het naartoe vloog en wat het aan boord had. Achteraf bleek dat de An-124 voor een hulpmissie opgestegen was vanuit Leipzig en onderweg naar New York John F. Kennedy. Op die manier kon de VS haar steentje bijdragen aan het Oekraïense verzet tegen de Russische invasie.