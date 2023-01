Boeing 737 MAX staat meer dan uur op taxibaan

Passagiers aan boord van een Boeing 737 MAX van Flair Airlines moesten na aankomst op de luchthaven van Vancouver ruim twee uur wachten voordat ze mochten uitstappen.

Het toestel steeg 23:20 uur lokale tijd op vanuit Edmonton. Na een vlucht van bijna anderhalf uur arriveerde de 737 MAX op de luchthaven van Vancouver. Het toestel reed richting de gate, maar moest daarvoor iets meer dan een uur wachten, omdat een passagier via zijn telefoon een bedreiging had ontvangen. De reiziger bracht de autoriteiten direct op de hoogte. ‘Bedreigingen of vermeende bedreigingen, in welke vorm dan ook, worden volledig onderzocht’, licht Dennis Hwang, communicatieofficier van de Richmond Detachment of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), toe in een verklaring. Voor dit soort vergrijpen kan iemand volgens het Canadese wetboek van strafrecht een gevangenisstraf krijgen.

737 MAX 8 van Flair Airlines stond lange tijd voor de gate toen de RCMP onderzoek uitvoerde © Flightradar24.com

De bemanning stelde de RCMP op de hoogte en vroeg of ze mensen aan boord van de 737 MAX konden laten komen voor onderzoek. Op dat moment bevond het toestel zich voor gate B29. Meer details over de bedreiging zijn niet bekend, al zegt een passagier tegen CTV News dat iemand een naaktfoto via AirDrop had gedeeld, maar dat dit al snel veranderde in dreigende berichten waaronder ‘BOMB ON PLANE’. Een andere AirDrop bevatte onder meer homofobe boodschappen. Enkele maanden geleden verspreidde een reiziger voorafgaand aan een Transavia-vlucht bizarre foto’s.

Onderzoek nog bezig

Onderzoek is volgens Hwang ‘actief en lopend’. ‘De veiligheid van de bemanning en de passagiers is voor ons altijd van het grootste belang’, vervolgt de communicatieofficier van de Richmond in zijn verklaring. Om 01:00 uur gaf de RCMP de 737 MAX vrij. Pas om 2:15 uur lokale tijd mochten de reizigers het vliegtuig verlaten. ‘De passagiers en de bemanning zijn van boord gegaan na een onderzoek naar verdachte activiteiten die door een passagier gemeld werden’ aldus Flair Airlines in een e-mail aan CBC News. Vooralsnog hebben er geen arrestaties plaatsgevonden.