Doden na crash met helikopters in Australië

In de buurt van het Australische pretpark Sea World, even buiten Brisbane, kwamen zeker vier mensen om het leven als gevolg van een botsing tussen twee helikopters. Daarnaast liepen drie andere inzittenden zware verwondingen op.

De twee helikopters, beide Eurocopter EC130’s, vlogen boven een druk toeristenstrand tegen elkaar, waarna één erin slaagde een noodlanding te maken. De ander daarentegen stortte met de rotors in de branding. Over de verdere toedracht van het ongeval is nog weinig bekend. Naar alle waarschijnlijkheid was de ene helikopter net begonnen met de landing toen de andere opsteeg. De drukte aan de Gold Coast in de zomermaand januari zal niet hebben bijgedragen aan een overzichtelijke situatie.

Tegenover het radiostation 3AW bericht ene John, een getuige, dat de medewerkers van Sea World direct na het voorval een deel van het park afsloten. “Er vond een enorme, enorme knal plaats,” aldus de man. “Het was gigantisch. Ik ben er niet zeker van of de propellers elkaar raakten of iets anders. Ik zag een arme vrouw en haar zoon bij het helikopterplatform, beiden in tranen.”

Annastacia Palaszczuk, de premier van Queensland, noemt het ongeluk een “onvoorstelbare tragedie”. “Mijn gedachten zijn bij alle families en anderen die getroffen zijn bij dit vreselijke ongeval”, zegt ze.