KLM start met proef in 787

Vanaf deze maand test KLM of het mogelijk is passagiers tijdens intercontinentale vluchten massaal gebruik te laten maken van wifi.

De luchtvaartmaatschappij gaat nog een stapje verder dan zij in april 2021 deed. Toen was het streven dat eind dat jaar achttien Boeing 737-800’s voorzien zouden zijn van wifi-apparatuur. Passagiers konden tijdens een aantal Europese vluchten gebruik maken van drie internetpakketten: Messaging, Surf en Stream. Met die eerste krijgen reizigers de mogelijkheid gratis berichten te versturen via WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat en meer, bij die tweede konden zij online winkelen en bij die derde films kijken.

Testvluchten KLM

Dat laatste zou vanaf januari ook mogelijk moeten worden lange KLM-vluchten aan boord van de Dreamliner. Alle reizigers moeten tijdens de testvluchten gebruik kunnen maken van internetverbinding om streamingsdiensten uit te proberen. Of naar aanleiding van deze proef het concept voortgezet wordt, is de vraag. De introductie van wifi brengt hoge kosten met zich mee en uit de testresultaten moet blijken of er mensen er daadwerkelijk gebruik van gaan maken. ‘Sommige maatschappijen laten reclame zien, maar dat heeft niet onze voorkeur. Wij zijn nog aan het zoeken hoe we dat oplossen. De proef is daar onderdeel van. De test is gratis, maar de vraag is: wat hebben klanten er straks voor over en onder welke voorwaarden?’, vraagt Boet Kreiken, directeur Customer Experience van KLM, zich af bij De Telegraaf.

Lastig te realiseren

Momenteel moeten reizigers bij veel luchtvaartmaatschappijen nog extra bijbetalen voor wifi. Het is een enorme klus voor goede internetverbinding in het vliegtuig te zorgen. Dit komt doordat de verbinding met wifi plaatsvindt via een toren op de grond of een satelliet. Het probleem is echter dat de antenne aan de onderkant van het vliegtuig telkens opnieuw met een nieuwe toren verbinding moet maken. Soms zijn die niet eens in de buurt. Gevolg: trage internetverbinding. Een soort koepel die boven op een toestel zit kan verbinding maken met een satelliet. De afstand tussen de machine en de satelliet is dusdanig groot dat snelle wifi niet gegarandeerd kan worden. KLM zal vooral gebruik maken van die laatste, beter bekend als de Wireless Access Point (WAP). ‘Vrijwel alle maatschappijen bieden wifi aan, maar alle klanten de mogelijkheid geven om massaal films te streamen is nog vijf stappen vooruit. Het is de vraag of dat ooit gaat gebeuren en of het nodig is’, zegt Yann Cabaret, directeur van IT-provider SITA Aero, tegen dezelfde krant.