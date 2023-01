Nieuwe 787’s voor Austrian op komst?

Het onderhoud van de langeafstandsvloot van Austrian Airlines, een dochtermaatschappij van Lufthansa, valt steeds duurder uit, aldus Carsten Spohr, de CEO van Lufhansa. Hij wil dan ook nieuwe Boeing 787’s aanschaffen voor de Oostenrijkers.

Het officiële standpunt van de Oostenrijkse maatschappij blijft wat vager maar de woorden van Spohr spreken boekdelen: “De geplande vervanging van de langeafstandsvloot zal voor het einde van dit decennium gebeuren”. Het lijkt waarschijnlijk dat deze vervanging zal bestaan uit Dreamliners. Wil de maatschappij snel tot vervanging overgaan, dan moet er wel actie ondernomen worden. “De Boeing 767 kan nog een goede vier tot vijf jaar vliegen”, zegt het hoofd operations van Austrian Airlines (AUA). Dat zou betekenen dat er uiterlijk in 2028 een vervanging moet plaatsvinden.”

Spohr lijkt hier dan ook op aan te sturen. Binnen de Lufthansa Group krijgt AUA meer prioriteit als het gaat om vlootvernieuwing: “AUA is zeker de volgende”, zei Spohr tijdens een evenement met werknemers. Volgens de Lufthansa Group-baas is daar een heel tastbare reden voor. Het wordt “steeds duurder om de vliegtuigen die we nu hebben gereed te houden”. Spohr heeft het hier over de betrekkelijk oude langeafstandsvloot van de maatschappij. De zes Boeing 777-200’s van Austrian Airlines vliegen nu al 22 jaar rond en de drie Boeing 767-300’s, die als eerste worden uitgefaseerd, zijn gemiddeld 23 jaar oud.

Welke Dreamliners?

Het concern onderhandelt momenteel met Boeing over compensatiebetalingen voor de verder uitgestelde 777X. Het afnemen van extra vliegtuigen is, in plaats van herstelbetalingen, mogelijk gunstiger voor de Lufthansa Group. Concreet zei de CEO van Lufthansa: “We zijn nu in gesprek met Boeing of we nog een paar 787’s afnemen.”

Een andere optie is om vijf Dreamliners die thans voor Lufthansa vliegen door te sluisen naar Austrian. Dit zou de vijf toestellen betreffen waarvan Hainan Airlines afzag en die de Duitse maatschappij dus goedkoop kon afnemen. Maar volgens de CEO zou dit ook aanpassingen aan de cabine vereisen en betekenen dat AUA een inconsistente vloot krijgt aangezien er meer dan vijf vliegtuigen nodig zijn. En dus lijkt Austrian Airlines nu andere Boeing 787’s te krijgen. Wanneer dit exact gaat gebeuren blijft vooralsnog onduidelijk. Wel is het een opsteker voor Boeing, dat na een lastig 2022 weer vooruit kan kijken.