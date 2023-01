Vluchten door ITA te koop bij Lufthansa: een teken?

Een opvallende wending heeft zich voorgedaan inzake de op handen zijnde overname van ITA Airways door Lufthansa. Hoewel de vorm van samenwerking tussen de Duitse en Italiaanse luchtvaartmaatschappijen nog onzeker is, zijn ITA Airways-vluchten nu te koop op de website van Lufthansa.

Het nieuws over deze ontwikkeling dook onlangs in de media op nadat Frankfurt Flyer meldde dat vluchten die worden uitgevoerd door ITA Airways, te boeken zijn via Lufthansa. Natuurlijk is de mogelijkheid om vluchten te boeken bij de ene luchtvaartmaatschappij via de website van een andere luchtvaartmaatschappij niets nieuws. Zogenaamde code-sharing-overeenkomsten zijn voor maatschappijen een veelgebruikt middel om klanten een groot aantal bestemmingen te kunnen bieden. Toch valt de aanwezigheid van ITA Airways-vluchten in het boekingssysteem van Lufthansa enigszins op. Dit doordat ITA, in tegenstelling tot de bijvoorbeeld leden van de Star Alliance, publiekelijk nog geen formele samenwerking met de Lufthansa Group heeft. Dit stille signaal doet vermoeden dat er binnenkort meer nieuws volgt rond de voortgang van de onderhandelingen tussen Lufthansa en ITA.

Toch Lufthansa?

Lufthansa lijkt er nu vandoor te gaan met ITA. De maatschappij was echter niet de enige gegadigde. De grote concurrerende partij van Lufthansa was een samenwerking van Air France-KLM, Delta Airlines en de investeringsmaatschappij Certares. De Italiaanse overheid begon eind augustus 2022 exclusieve onderhandelingen met deze partijen. Het streven van de toenmalige regering onder premier Draghi was het tekenen van een voorlopige overeenkomst in de eerste helft van september. Dit kwam er niet van. De Italiaanse overheid zou van het consortium verwachten dat het geleid wordt door een luchtvaartmaatschappij. Delta gaf eerder al aan wel deelgenoot van een samenwerking te willen zijn maar niet de hoofdinvesteerder. Ook Air France-KLM lijkt niet de rol van Certares als leider van het consortium te willen overnemen. Daarmee werd Lufthansa weer de belangrijkste kandidaat.