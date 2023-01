Aeroflot koopt Boeing 777’s

Het Russische Aeroflot zegt tien Boeing 777-300ER’s uit de constructie met een Ierse leasemaatschappij gekocht te hebben.

In een statement tegenover het Russische staatsmedium TASS schreef Aeroflot dat de toestellen sinds 2013 en 2014 in een financial lease-constructie met een Ierse onderneming zaten. Nadat onder meer de Europese Unie vanwege de inval in Oekraïne strenge sancties tegen Rusland en Russische ondernemingen instelde, zorgde dat voor problemen met het terughalen van de vanuit het westen geleasde vliegtuigen. Omdat in eerste instantie onduidelijk was of er onder de sancties überhaupt voor de vliegtuigen betaald mocht worden, kwam de EU in april met een aanpassing van de sancties die het overkopen van geleasde vliegtuigen mogelijk maakte. In veel gevallen betaalden airlines echter niet, weigerden ze de toestellen terug te geven en werd een groot aantal machines zelfs ‘genationaliseerd’. Dat zorgde bij onder meer Ierse leasemaatschappijen voor miljarden euro’s aan schade.

In enkele gevallen worden toestellen echter wel overgekocht. Zo wist Aeroflot in mei 2022 de hand te leggen op acht Airbus A330’s die onderdeel uitmaakten van een leaseconstructie. ‘Aeroflot gaat door met het aankopen van vliegtuigen om de bestaande vloot van in het buitenland gemaakte toestellen te behouden en hun inzetmogelijkheden te vergroten’, zegt de Russische maatschappij nu. Met dat laatste doelt het bedrijf er mogelijk op dat de vliegtuigen naar meer bestemmingen kunnen worden ingezet, zonder het risico te lopen op inbeslagnames. Afgelopen zomer zorgde de onverwachte inbeslagname van een Aeroflot 777 op Sri Lanka nog voor een grote diplomatieke rel.