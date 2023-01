Geen nieuwjaarsborrel voor personeel Schiphol

Schiphol heeft besloten dit jaar geen nieuwjaarsborrel te organiseren. Dit omdat de luchthaven zich volledig wil bezighouden met het herstel van de “operationele operatie”, aldus een woordvoerster van het bedrijf tegenover Dagblad van het Noorden.

Met uitzondering van de coronajaren gaf Schiphol altijd een nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel. Maar zelfs in die twee jaar vond er een online discussieprogramma met verschillende sprekers plaats. Van interim-directeur Ruud Sondag valt evenmin een speech te verwachten.

Afgelopen jaar kreeg Schiphol meermaals te kampen met grote problemen die werden veroorzaakt door tekorten aan personeel bij de beveiliging en bagage-afhandeling. Dit resulteerde onder andere in enorme wachttijden en kwijtgeraakte koffers. Topman Dick Benschop besloot na aanhoudende kritiek zijn biezen te pakken. Zijn tijdelijke opvolger, Ruud Sondag, meldde vorige week dat de problemen deels te wijten zijn aan het gebrek aan controle door grootschalige uitbesteding van operationele bedrijfstakken: “Door al dat aanbesteden verlies je kennis en ook controle”.

Werving en behoud personeel

De luchthaven probeert via een grote wervingsactie nieuwe beveiligers aan te trekken. Voor het komende zomerseizoen denkt Schiphol honderden nieuwe beveiligers nodig te hebben. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden recentelijk verbeterd en is er onder andere een standaard dertiende maand toegevoegd. In totaal krijgen werknemers van Schiphol er het komende jaar elf procent loon bij. In eerste instantie gaan de lonen op 1 april 2023 met acht procent omhoog. Op 1 januari 2024 komt daar nog eens 3,25 procent bij. Werknemers die op 15 december onder de cao vielen, ontvangen bovendien een eenmalige uitkering van 2.000 euro bruto, afhankelijk van de vorm en duur van hun dienstverband. Voorts wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8,33 procent.