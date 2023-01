Lugubere vondst op Mexicaanse luchthaven

De Mexicaanse autoriteiten deden enkele dagen geleden een lugubere vondst op de luchthaven van Querétaro: in een pakketje zaten vier menselijke schedels.

Het pakket waarin de schedels zich bevonden werd aangetroffen tijdens inspecties bij pakketvervoerders op wapens en drugs, waarbij gebruik werd gemaakt van een X-Ray-scan. De schedels werden bij toeval ontdekt. Het pakket was onderweg naar de Verenigde Staten en was verzonden zonder dat er iets van de vereiste formulieren voor een dergelijk transport was bijgevoegd. Het is daardoor niet duidelijk of het pakket mogelijkerwijs voor onderzoeksdoeleinden onderweg was naar de VS, of juist niet. De Mexicaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de afkomst van de schedels en de vraag waarom het pakket zonder het benodigde papierwerk en toestemming van de overheid verzonden werd.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.