China niet te spreken over opgelegde reisrestricties

China veroordeelt de reisbeperkingen die door verschillende landen aan reizigers vanuit het land zijn opgelegd.

China kampt al enige tijd met een grote uitbraak van coronabesmettingen die volgde op een reeks versoepelingen van coronamaatregelen. Met de versoepelingen stapte het land na bijna drie jaar af van het zero covid-beleid, maar anders dan in veel andere landen is er in die tijd onder de bevolking relatief weinig immuniteit opgebouwd. Als reactie op de besmettingsgolf besloten de Verenigde Staten, India en een aantal Europese landen een negatieve testverplichting in te stellen voor reizigers uit China. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de reisrestricties ‘onredelijk’ en zegt dat een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Het ministerie dreigt bovendien met ‘passende’ tegenmaatregelen, al is vooralsnog onduidelijk welke dat zijn.

Crisisoverleg EU

In Europa ontbreekt het ondertussen aan een gezamenlijk beleid. Onder meer Italië, Spanje en Frankrijk eisen van reizigers uit China een negatieve coronatest vanwege het hoge aantal besmettingen. In andere Europese landen gelden juist geen of minder strenge maatregelen. Zo onderzoeken Nederland en België het afvalwater van vliegtuigen op virusdeeltjes, en krijgen passagiers die vanuit China arriveren op Schiphol een gratis, vrijwillige zelftest. Het is de vraag of de EU-lidstaten tot een gezamenlijk beleid kunnen komen. Ondertussen schieten de restricties niet alleen bij de Chinezen maar ook bij de reisbranche in het verkeerde keelgat: ‘We moeten duidelijk nog steeds de pijnlijke lessen uit het verleden leren. Deze reisbeperkingen werken niet en de huidige afspraken over afstemming binnen de Europese Unie hebben opnieuw gefaald. We vallen opnieuw terug op een lappendeken van onredelijke en ongecoördineerde beperkingen’, zei Olivier Jankovec, directeur van luchthavenbranchevereniging ACI Europe, eerder deze week tegenover het ANP.

