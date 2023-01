Groot deel Embraer E2-vloot KLM aan de grond

Ruim de helft van de KLM Embraer E2-vloot staat al weken aan de grond vanwege problemen met de motoren, merkt Aerotelegraph op.

KLM Cityhopper beschikt tot nu toe over veertien Embraer E195-E2’s. Maar liefst acht daarvan zijn nu buiten dienst gesteld. Zes van deze toestellen vlogen in december voor het laatst, de andere twee Embraers staan nog langer stil. De PH-NXC voerde haar laatste vlucht zelfs uit op 11 september 2022.

Het probleem met de Pratt & Whitney PW1900-motoren is identiek aan het probleem dat zich voordoet bij de motoren die voor de Airbus A220 in gebruik zijn, de PW1500. Onlangs werd bekend dat Air Tanzania als gevolg van het motorprobleem diep in het vluchtenschema moet snijden. Een oplossing was op dat moment nog niet voor de hand liggend. De Tanzaniaanse maatschappij moet lang wachten totdat er slots vrijkomen voor motorreparatie. Ook is het erg lastig vervangende motoren of onderdelen aan te schaffen omdat die op dit moment moeilijk te verkrijgen zijn als gevolg van leverantieproblemen.

Uitschakeling

Hoewel de technische problemen nog niet duidelijk zijn genoemd komt het bij de A220 de laatste tijd soms voor dat een motor tijdens of na een vlucht opeens uitschakelt. Een vliegtuig kan weliswaar veilig op één motor doorvliegen maar een ongecontroleerde uitschakeling van een motor vormt voldoende reden om vliegtuigen tijdelijk aan de grond te zetten.

Voorstel

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA publiceerde in oktober een zogenaamde ‘airworthiness directive’ omtrent de PW1500-motoren. Met zo’n voorstel worden eigenaren en gebruikers op de hoogte gesteld van een probleem zodat dit kan worden verholpen. De reden voor het voorstel is ‘een plotse uitschakeling van twee motoren na de landing, wat leidde tot een verminderde remwerking door het wegvallen van het vermogen en de hydraulische systemen’.