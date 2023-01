Lufthansa neemt alle A340’s terug in dienst

Aankomende zomer staan er volgens Lufthansa geen eigen A340-600’s meer in opslag. De resterende vliegtuigen keren nog dit jaar terug.

Sinds afgelopen zomer zijn er weer vijf A340-600’s actief in de Lufthansa-vloot. De luchtvaartmaatschappij nam ze terug in dienst om first class-stoelen te kunnen aanbieden vanaf München. Inmiddels zijn er al twee andere A340’s uit de woestijn gehaald. Deze staan voor onderhoud in Frankfurt en München.

Tot woensdag was het nog onduidelijk of de overige drie geparkeerde machines ook een herkansing kregen. Lufthansa meldt aan Aerotelegraph dat het in de nabije toekomst weer met alle tien A340-600’s gaat vliegen. De laatste vijf toestellen worden, in tegenstelling tot de andere helft, niet op München gestationeerd. Omdat ook de vraag naar vliegreizen vanaf Frankfurt stijgt, zijn de vliegtuigen daar hard nodig. Het is nog niet bekend op welke routes de lange Airbussen worden ingezet.

Diverse vloot

Naast de A340-600 neemt Lufthansa ook de A380 weer in dienst om dezelfde reden. Het eerste exemplaar van de Superjumbo werd begin december naar Frankfurt gevlogen voor reactivering. Met de indiensttreding van de Boeing 787 krijgt de Duitse maatschappij een vrij diverse widebody-vloot. De vloot bestaat dan niet alleen uit de Airbus A340, A380,en Boeing 787, maar ook uit de Boeing 747, Airbus A330 en A350. In de toekomst wordt de Boeing 777X daar nog aan toegevoegd.