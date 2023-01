Emirates neemt al haar A380’s weer in gebruik

Emirates is van plan om dit jaar al haar A380’s weer in gebruik te nemen. Momenteel heeft de maatschappij nog 34 superjumbo’s in de opslag staan.

Het heractiveren zal, aangezien de toestellen groot onderhoud nodig hebben, tegen het einde van het jaar pas worden voltooid. Het was lange tijd onbekend hoeveel A380’s Emirates weer in dienst zou nemen, aangezien de maatschappij de afgelopen jaren haar aandacht is gaan verschuiven naar kleinere widebody’s.

De A380-vloot van Emirates zal echter niet meer zo groot worden als die ooit was. Tijdens de coronacrisis heeft de maatschappij vier van haar superjumbo’s laten ontmantelen. In totaal beschikt het bedrijf nu over 119 Airbus A380’s, waarmee het verreweg de grootste gebruiker is van het type.

De huidige passagiersvloot van Emirates bestaat momenteel uit Boeing 777’s en Airbus A380’s. De maatschappij verwacht volgend jaar haar eerste Airbus A350-900’s in ontvangst te nemen, in 2025 gevolgd door Boeing 787-9’s. Emirates heeft daarnaast nog een bestelling openstaan voor 115 Boeing 777X’s.