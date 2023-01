Noors-Nederlandse nanosatellieten gelanceerd

De Noors-Nederlandse nanosatellieten ‘Birkeland’ en ‘Huygens’ zijn dinsdag 3 januari met succes gelanceerd, zo meldt Defensie.

De lancering vond plaats vanaf Cape Canaveral Space Force Station in Florida en werd uitgevoerd door SpaceX. De satellieten die niet veel groter zijn dan een pak melk, zijn dezelfde dag nog in een baan om de aarde gebracht op 550 kilometer hoogte. De machines worden vanuit Noorwegen bestuurd en krijgen taken van Noorse en Nederlandse operators. De namen van de satellieten verwijzen naar de Noorse natuurkundige Kristian Olaf Birkeland en de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens.

Met de lancering van de kleine satellieten hebben Nederland en Noorwegen een zelfstandige informatiepositie. Volgens Defensie is er vraag naar betaalbare ruimtecapaciteiten zoals ‘Birkeland’ en ‘Huygens’. Er is een groeiende dreiging dat landen andere staten de vrije toegang tot de ruimte weigeren. Nederland kan die capaciteiten samen met een ander land of kennisinstelling ontwikkelen. Noorwegen is een strategische partner van Nederland en heeft ook een hoogtechnologische industrie. Dit leidde tot de ontwikkeling van de nanosatellieten.

BRIK II

‘Birkeland’ en ‘Huygens’ zijn een doorontwikkeling van de BRIK II, de eerste Nederlandse satelliet die vorig jaar werd gelanceerd vanaf een Boeing 747. Een groot voordeel van de twee nieuwe machines is dat er ervaring kan worden opgedaan in het besturen van een satelliet, iets dat niet kan met de BRIK II. Een nanosatelliet heeft net als alle ruimteprojecten een hoog prijskaartje maar biedt meerdere voordelen. Omdat hij zo klein is kan de machine sneller worden gebouwd en is de lancering veel eenvoudiger.