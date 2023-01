Ryanair verwacht bijna recordwinst

Ryanair heeft een succesvolle vakantieperiode achter de rug en verhoogt daarom haar winstverwachting met honderden miljoenen euro’s, meldt Reuters.

Begin december verwachtte de budgetmaatschappij tot 31 maart 1 miljard tot 1,2 miljard euro winst te maken. Maar vanwege het hoger dan verwachte vakantieverkeer in combinatie met de tarieven in december, denkt Ryanair nog meer winst te maken. Het bedrag wordt nu geschat tussen de 1,325 miljard en 1,425 miljard euro.

Volgens de verwachting gaat de Ierse luchtvaartmaatschappij de winst van 2019, van vlak voor de pandemie, met gemak overschrijden. Ryanair komt dan dichtbij de recordwinst van maar liefst 1,45 miljard euro die tot 31 maart 2018 werd behaald. Het bedrijf geeft wel aan dat het coronavirus en de oorlog in Oekraïne de cijfers kunnen beïnvloeden. Ook verwacht de low cost carrier een recordaantal van 168 miljoen passagiers te vervoeren in het jaar tot eind maart. Het vorige record werd gevestigd in de periode van 2019 tot 2020, toen vervoerde de airline bijna 149 miljoen reizigers.

Verlies

Ryanair verwacht ondanks de hoge winst dat de periode van januari tot maart verliesgevend zal zijn. Dat komt omdat het paasweekend in april valt en er in die periode minder vraag is naar vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk.