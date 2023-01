Spaanse maatschappijen voeren Europese ranglijst aan

In een ranglijst van vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen met daarop vermeld de meest tijdige aankomsten in 2022, leiden vier Spaanse maatschappijen de Europese top 10.

Volgens de ranglijst kwamen vluchten van deze Spaanse maatschappijen het vaakst op tijd aan op de plek van bestemming. De eerste plek is verdiend door Iberia, die een ‘on time arrival’ had van 85,87 procent. Lowcostmaatschappij Vueling staat op de vierde plek met een ‘on time arrival’ van 82,04 procent. De tweede en derde plek worden opgevuld door Air Europa en Iberia Express. Beide hadden een ‘on time arrival’ van rond de 84 procent.

In Spanje was het de afgelopen zomer net als in de rest van Europa erg druk. Veel koffers strandden op luchthavens en er was niet genoeg personeel om alle passagiers af te handelen. Ondanks de chaos lijken de winnende maatschappijen hier weinig door te zijn beïnvloed in hun vluchtschema’s. Ook vonden er in de zomer stakingen plaats, maar voornamelijk bij de Spaanse takken van easyJet en Ryanair. Het cabinepersoneel van Vueling besloot op het laatste moment nog wel een aantal keer te gaan staken tussen 19 december en 8 januari. Maar de airline beloofde dat de vluchtoperaties zoals normaal zouden worden uitgevoerd.

Nederland

In de top 10 staan geen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Door de problemen op de Nederlandse luchthavens in zowel het voorjaar als de zomer van 2022 was het ook onwaarschijnlijk dat KLM of Transavia de top 10 zou halen. De personeelstekorten resulteerden vooral op Schiphol in urenlange vertragingen en veel geannuleerde vluchten.