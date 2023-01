Antonov Airlines denkt aan terugkeer naar Oekraïne

Antonov Airlines is nog steeds gebaseerd op Leipzig-Halle Airport. Een woordvoerster laat weten dat er wordt gedacht aan een terugkeer naar Oekraïne.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verplaatste Antonov Airlines haar basis van Kiev Hostomel voor onbepaalde tijd naar Leipzig. Sindsdien bevinden de commerciële en operationele aansturing zich in Duitsland. De meeste medewerkers, waaronder het management, werken nog steeds in Oekraïne. Sinds de verhuizing opereren vijf An-124’s vanaf Leipzig/Halle Airport. ‘We voeren zowel commerciële transporten uit als humanitaire missies’, aldus een woordvoerster van de vrachtmaatschappij.

Om de toestellen in de lucht te houden moest het bedrijf ook een onderhoudscentrum opzetten in Duitsland. ‘Na het begin van de invasie was de belangrijkste taak om alle benodigde reserveonderdelen en uitrusting veilig van Kiev naar Leipzig te vervoeren, wat inmiddels is gelukt. De maatschappij is momenteel tot eind 2023 uitgerust met onderdelen en motoren voor de Antonov 124.’

Terugkeer

Ondanks dat de vrachtvervoerder voorlopig goed vanaf Leipzig kan opereren wil het bedrijf op de lange termijn terugkeren naar Kiev Hostomel. ‘Als de oorlog voorbij is en Hostomel Airport weer gerepareerd en operationeel is, wordt het opnieuw de thuisbasis van de vloot van Antonov Airlines’ zo liet de woordvoerster weten. Een uitbreiding van de vloot is ook nog niet aanstaande. Een An-22, een An-124 en een An-132 raakten zwaar beschadigd tijdens de gevechten. De schade aan deze toestellen wordt nog steeds geanalyseerd.

An-225

Tijdens de invasie raakte de beroemde Antonov 225 net als twee andere machines onherstelbaar beschadigd. Al snel werd werd er gemeld, onder andere door de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky, dat er een nieuwe An-225 zou komen. Inmiddels is er volgens Ievgen Gavrylov, waarnemend algemeen directeur van Antonov Airlines, dat er al is gestart met de bouw van een nieuwe An-225. De geschatte kosten voor het project liggen tussen de 800 miljoen en drie miljard dollar.