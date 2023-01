Boeing 787 keert om door communicatiefout

Een Dreamliner van de Australische luchtvaartmaatschappij Jetstar, die met vijf uur vertraging op weg van Melbourne naar Bali, moest op 27 december na vier uur vliegen rechtsomkeert maken.

Na ongeveer vier uur vliegen was het toestel net voorbij het vaste land van Australië toen de reizigers een vervelende mededeling ontvingen: de 787 keerde om en vervolgde haar weg terug richting het zuidoosten. Na ongeveer acht uur vliegen landde de machine weer in Melbourne.

De reden voor het ongemak betrof geen technisch mankement of medisch probleem, iets wat het meest voorkomt in een dergelijke situatie. Volgens de luchtvaartmaatschappij ging het om een ‘miscommunicatie’. Een woordvoerster van Jetstar legde het de volgende dag als volgt uit: ‘We hebben de vlucht van gisteren van Melbourne naar Bali uitgevoerd met een Boeing 787 om meer klanten te vervoeren tijdens de feestdagen.’ Normaal zet de maatschappij een kleiner toestel in, zoals de Airbus A321. Jetstar was echter vergeten om de Indonesische autoriteiten vooraf op de hoogte te brengen van de verandering en ontving daarom geen landingsrechten voor een groter vliegtuig.

Dom

De passagiers uitten vervolgens hun ongenoegen op sociale media. Ze beschrijven Jetstar als ‘dom’ of ‘de slechtste luchtvaartmaatschappij ter wereld’. Door het voorval was ook de huwelijksreis van een stel compleet verpest. Jetstar regelde als compensatie naast het betalen van hotel- en andere vervoerskosten, een reischeque ter waarde van 200 Australische dollar, omgerekend ongeveer 128 euro, aan alle getroffenen.