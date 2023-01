Passagiersvliegtuigen beschoten door drugskartel | Video

Op Culiacan International Airport, in het westen van Mexico, zijn donderdag twee vliegtuigen beschoten door leden van het Sinaloa kartel.

De schietpartij was een reactie van het kartel op de arrestatie van hun leider Ovidio Guzmán, de zoon van ‘El Chapo’. Na de aanval werden alle luchthavens in de regio gesloten. Wanneer de vliegvelden hun deuren weer zullen openen is nog onbekend.

Een van de beschoten vliegtuigen was een Embraer 190 van Aeromexico. Het toestel stond op het punt om te vertrekken naar Mexico-Stad toen er schoten werden gelost, waarna werd besloten terug te keren naar de gate. Volgens Aeromexico zijn er geen gewonden gevallen.

Het tweede vliegtuig dat werd beschoten was een Boeing 737 van de Mexicaanse luchtmacht. Kort nadat het vliegtuig landde werd het vuur geopend. Voor zover bekend is in het militaire toestel ook niemand gewond geraakt.