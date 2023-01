Plan A380-hotel geschrapt

Het idee om van een Airbus A380 een hotel te maken is van tafel omdat er steeds meer A380’s in dienst terugkeren.

Het hotel werd bedacht door Airbus engineer Frédéric Deleuze. In 2021 begon hij aan het project Envengure (vertaling: spanwijdte, red.) om van een oude Airbus A380 een hotel te maken met 31 kamers. Deleuze wilde het hotel in de buurt van de luchthaven van Toulouse bouwen, waar ook de Airbus fabriek is gevestigd. Hij schatte de projectkosten op vijf à tien miljoen euro en had de bouwvergunningen al binnen.

De Fransman gaf aan dat de realisatie van het hotel toch erg lastig bleek. Dit komt onder meer doordat het erg moeilijk blijkt aan alle normen te voldoen, met name wat betreft de brandveiligheid. Daarnaast waren investeerders terughoudend omdat de hotelindustrie nog vrij traditioneel is, aldus Deleuze. Het grootste probleem is aan een A380 te komen. Veel luchtvaartmaatschappijen nemen hun Superjumbo’s momenteel weer in gebruik. Dat betekent ook automatisch dat buiten gebruik gestelde exemplaren meer waard zijn dan eerst. De engineer vindt het jammer dat hij het project moet annuleren, ‘maar het blijft een interessante en verrijkende ervaring voor mij’.

Indeling

Hoe de indeling van het hotel er had uitgezien als het plan wel was doorgegaan? De standaardkamers zouden voorzien zijn van een queensize bed met plaats voor twee personen. De luxe kamers zouden beschikken over meer ruimte. De inrichting zou bestaan uit een tweepersoonsbed en één of twee eenpersoonsbed(den). Verder zouden de kamers natuurlijk zijn uitgerust met douchefaciliteiten. De suites zouden zich aan de twee uiteinden van de A380 bevinden, alle nog een slag groter dan de andere twee kamers. De suite in de cockpit zou zijn ingericht met een kingsize bed en een badkamer met ligbad. Aan de achterkant van het vliegtuig zou de Duplexsuite komen. Omdat zich achter in de A380 een trap bevindt, zou deze kamer uit twee verdiepingen bestaan, ingericht met twee slaapkamers en een badkamer. Volgens het concept was het de bedoeling dat er bij het A380-hotel ook een restaurant kwam dat aan de Superjumbo grensde.