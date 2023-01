Elbers over incident: ‘Daar trainen we ze voor’

Aan boord van een IndiGo-vlucht vond vorige maand een verhitte ruzie plaats. Voormalig KLM-topman Pieters Elbers sprak zich erover uit.

Het betrof een vlucht vanuit Istanbul op weg naar Delhi. Een stewardess van IndiGo kreeg ruzie met een passagier tijdens de maaltijdservice. De desbetreffende reiziger zou tegen het cabinelid hebben gezegd dat zij zijn dienaar zou zijn. Dat resulteerde in ruzie. Op een video die op sociale media verscheen is te zien hoe de stewardess emotioneel reageerde op de uitspraak van de man. ‘Ik ben een werknemer en niet uw dienaar’, schreeuwde ze. Wat de precieze aanleiding voor het voorval was, is niet bekend. De luchtvaartmaatschappij van Elbers liet in ieder geval weten dat het iets te maken had met de maaltijden die geserveerd werden. Verder onderzoek van de Directorate General of Civil Aviation (DGCA) volgt.

Elbers prijst cabinepersoneel

Hoewel de stewardess zich emotioneel uitliet, spreekt Elbers vol lof over het haar optreden. ‘Bij IndiGo zijn we er trots op dat we onze klanten een probleemloze service bieden. Daarvoor trainen we zowel ons cabine- als grondpersoneel. Ik ben er trots op dat ons cabinepersoneel op deze manier met dit soort situaties omgaat. Ik denk dat het onze taak als management is om onze bemanning en ons personeel te ondersteunen’, aldus de oud-KLM’er op een persconferentie op de nieuwe luchthaven van Goa. Elbers vult aan dat het aantal toenemende incidenten niet veroorzaakt wordt doordat de vraag naar vliegreizen toeneemt. Naast het incident op een IndiGo-vlucht vonden afgelopen maanden meer woordenwisselingen plaats tussen passagiers en het cabinepersoneel op vluchten naar India. Zowel Air India als Thai Smile Aiways kan erover meepraten.