Ryanair-passagier krijgt gevangenisstraf

Een passagier aan boord van een Ryanair-vlucht hangt een gevangenisstraf boven het hoofd, omdat hij dronken was en de politie bedreigde.

Het voorval deed zich voor op een vlucht vanuit Alicante op weg naar Newcastle. De man smokkelde zijn eigen alcohol mee. Het cabinepersoneel had hem meerdere keren op zijn gedrag aangesproken, maar daar gaf hij geen gehoor aan. De cabin crew nam zelfs zijn drankjes in beslag, maar de passagier liep naar de keuken van het vliegtuig om die weer terug te halen. Vervolgens liep de man, van wie de advocaat aangaf dat hij slecht omging met de plotselinge sterfte van zijn vierde kind in 2019 en daardoor veel begon te drinken, naar het toilet om ze alsnog achterover te slaan. Omdat hij met zijn gedrag de veiligheid van zijn medepassagiers en cabinepersoneel in gevaar bracht, werd besloten de luchtverkeersleiding op de hoogte te brengen. Die informeerde op haar beurt de politie.

Landing

Uiteindelijk landde het Ryanair-vliegtuig op 19 november 21:30 uur op de luchthaven van Newcastle. Daar stond de Northumbria Police gereed. Een lid van het grondpersoneel moest de politie assisteren met het van boord halen van de opstandige passagier. Toen die eenmaal geboeid was, bedreigde hij een politieagent. Hij zei tegen hem dat hij hem ‘van de vliegtuigtrap zou gooien’. Meerdere keren zei de politie dat de man moest kalmeren, maar dat was tegen dovemans oren.

Straf

Uiteindelijk hoorde de passagier in de Newcastle Crown Court zijn straf. De man die al 26 eerdere veroordelingen heeft, moet acht weken de gevangenis in. ‘U wordt beschreven als storend gedurende de hele vlucht. Ik heb geen verdere details over wat dat betekent, maar u weigerde te voldoen aan het verzoek om uw gedrag aan te passen en het was zo ernstig dat de bemanning contact opnam met de luchtverkeersleiding en die contact opnam met de politie’, aldus de officier van justitie volgens Chronicle Live. De advocaat van de reiziger geeft toe dat het gedrag inderdaad ‘hinderlijk’ en ‘gênant’ was. Hij stelde ertegenover dat zijn cliënt gestopt is met drinken en in therapie is geweest.