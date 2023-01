TUI met Boeing 767 naar Groningen

TUI zet de komende zomer in juli en augustus meer vluchten in vanaf Groningen Airport Eelde.

In de periode van 11 juli tot en met 29 augustus vertrekt er iedere dinsdag en vrijdag een Boeing 767 van Groningen naar Antalya. ‘Turkije is de komende zomer enorm in trek bij de Nederlandse vakantieganger, ook vanuit het noorden van het land. Graag bieden we deze reizigers de mogelijkheid om vanuit de eigen regio op vakantie te gaan. We zijn dan ook verheugd dat we onze capaciteit op Antalya met deze wekelijkse vluchten in het zomerhoogseizoen vanuit Groningen kunnen vergroten’, aldus Manfred Lahey, TUI Nederland.

De vluchten naar de populaire Turkse vakantiebestemming komen bovenop de al geplande vluchten naar de Spaanse eilanden Gran Canaria en Mallorca. De hele zomer wordt iedere maandag en vrijdag vanaf Eelde op Gran Canaria gevlogen. Bij Mallorca gaat het om enkele vluchten die op de woensdagen tussen 12 juli en 27 september worden uitgevoerd. Waar TUI afgelopen jaar al in de meivakantie een Boeing 767 inzette, zal het vliegtuigtype door de vluchten naar Antalya ook dit jaar geregeld te zien zijn op vliegveld Eelde. Naar verwachting zal het dit jaar gaan om de onlangs van de Belgische TUI-tak geleasede PH-OYJ (voorheen geregistreerd als OO-JNL). De 767 die al langere tijd in bezit van TUI Nederland is, de PH-OYI, wordt dit kwartaal namelijk uitgefaseerd.