KLM 777 al vier dagen aan de grond in Singapore

Een Boeing 777-300 van KLM strandde afgelopen woensdag op de luchthaven van Singapore. Een technisch mankement ligt hieraan ten grondslag.

Het toestel, registratie PH-BVB, vertrok dinsdag vanaf Schiphol onderweg naar Singapore. Vanuit dat land vloog de 777 door naar Den Pasar en voerde daarna een vlucht weer terug uit naar Singapore. Daar staat de machine nog steeds. Volgens een anonieme passagier zou de piloot hebben aangegeven dat de dynamo van het vliegtuig stuk was. KLM specificeert het technisch mankement echter niet, maar bevestigt wel dat er iets mis was met de 777. ‘De reparatie van het vliegtuig neemt echter meer tijd in beslag dan in eerste instantie gepland en daarom kon het ook donderdag niet vertrekken. KLM is zich zeer bewust van het ongemak dat dit voor de passagiers met zich meebrengt’, verklaart een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegenover de Telegraaf. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 777 nog steeds in Singapore staat. Het is nog niet bekend wanneer de machine terugkeert naar Schiphol.

Woensdag zouden wij terugvliegen met @KLM vanuit Singapore. Door technisch mankement werd de vlucht gecanceld. Vnv wederom gecanceld. Toen in ene op een vlucht op zaterdag gezet vanuit Singapore en nu in ene een bericht dat wij zondag via Bangkok vliegen. KLM communiceert niet 🤷‍♀️ — Isabel Mosk (@IsabelMosk) January 5, 2023

Gestrande passagiers

Passagiers die onderweg waren naar Amsterdam zaten op het moment van de aankondiging in het vliegtuig. Ruim drie uur wachtten zij in de 777. Uiteindelijk bleek het mankement in een kort tijdbestek niet op te lossen waardoor 400 passagiers van boord moesten. KLM regelde bussen en een hotel voor hen, maar verdere communicatie bleef volgens de anonieme reiziger uit. ‘De crew vertrok zwaaiend naar hun eigen hotel en wij stonden daar’, aldus persoon in kwestie.

Route naar Schiphol

De volgende dag zou alsnog een vlucht naar Schiphol uitgevoerd worden, maar dat bleek niet het geval. ‘Een van de passagiers had connecties binnen KLM en zo hoorden we dat er geen vervangende vlucht was. Ik heb urenlang aan de telefoon gehangen met KLM, omdat in het systeem stond dat onze vlucht wel was gegaan’, vervolgt de passagier. Een deel van de reizigers besloot dan ook af te zien van een vervangende vlucht naar Amsterdam die zaterdagochtend plaatsvond, en ging op eigen houtje onderweg. Sommigen reisden via Kuala Lumpur (Maleisië) of Bangkok (Thailand). KLM voert tussen Amsterdam en deze bestemmingen rechtstreekse vluchten uit.