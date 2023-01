Twee lijken gevonden bij landingsgestel Airbus A320

Bij het landingsgestel van een Airbus A320 van Avianca zijn twee overleden verstekelingen aangetroffen. De lichamen werden ontdekt na aankomst in Bogota, de hoofdstad van Colombia.

Volgens de Colombiaanse autoriteiten betreft het een man van 20 en een jongen van 15. Wat voor hen de exacte aanleiding was om als verstekeling vanuit de Chileense hoofdstad Santiago mee te reizen, is onbekend. De Chileense en Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nog hoe de twee zich in het vliegtuig hebben kunnen verstoppen.

De ruimte waar het landingsgestel van een vliegtuig naartoe inklapt is niet onder druk, waardoor er te weinig zuurstof is om langere tijd te overleven. Ook is de ruimte onverwarmd en is er een groot risico om bekneld te raken wanneer het landingsgestel wordt ingeklapt. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, overleeft om deze redenen 76 procent van de verstekelingen hun reis niet.