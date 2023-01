Vijf passagiers gewond na evacuatie A320

Een Airbus A320 van Jetstar Japan maakte zaterdag een noodlanding nadat berichten van een bommelding waren binnengekomen.

Het betrof een binnenlandse vlucht vanuit Tokyo Narita onderweg naar Fukuoka. De A320, registratie JA14JJ, steeg 6:30 uur lokale tijd op. Nadat het toestel circa drie kwartier had gevlogen, maakte het een lus waarna het ongepland richting Nagoya vloog. Een passagier laat aan The Japan Times weten dat de piloten aangaven dat ze een noodlanding moesten gaan maken. Vlak voor de landing zouden de vliegers hebben aangekondigd dat zich mogelijk een bom aan boord bevond.

Op de luchthaven wachtten hulpdiensten de A320 op. Beelden op sociale media laten zien dat de machine op de landingsbaan tot stilstand kwam en dat passagiers via glijbanen van boord gingen om vervolgens over het vliegveld richting de terminal te lopen. Bij die evacuatie liepen vijf passagiers lichte verwondingen op. De landingsbaan werd enige tijd gesloten. Veel vluchten liepen vertraging op of werden zelfs geannuleerd. Om 12:15 uur lokale tijd werd de situatie veilig bevonden waardoor het vliegverkeer weer opgestart kon worden.

Een bommelding zorgt ervoor dat een A320 van Jetstar een ongeplande landing in Nagoya maakt © Flightradar24.com

Telefoontje

Onderzoekers laten weten dat bij het informatiecentrum op de luchthaven van Tokyo Narita een telefoontje binnenkwam uit Duitsland. De beller, van wie vermoed wordt dat het een man is, zou in het Engels hebben gezegd dat in het vrachtruim van de A320 100 kilogram plastic explosieven zouden liggen. Vervolgens wilde hij de ‘manager’ spreken. Om welke manager het gaat, is niet bekend. Jetstar voert samen met de luchthaven van Nagoya en lokale autoriteiten verder onderzoek uit.