Chinees vliegtuig ‘test positief’

In België is het afvalwater van een uit China afkomstig vliegtuig getest op corona, meldt de VRT. De uitslag was “licht positief” maar de onderzoekers durven hier weinig conclusies aan te verbinden. Het onderzoek volgde op de toenemende zorgen na de nieuwe corona-uitbraken in China.

Het afvalwater uit de wc’s van een vlucht uit China blijkt positief te testen op corona. Toch is er betrekkelijk weinig van het virus aangetroffen tijdens een labtest in België. Het is hierdoor niet eenvoudig te zeggen om welke, en mogelijk nieuwe, variant het gaat en wat de consequenties en gevaren kunnen zijn voor Europa. Overigens wordt er door de onderzoekers aangegeven dat dit de eerste staal is en dat deze nog geen definitief uitsluitsel kan bieden. De komende dagen zal meer duidelijk worden. België wil het afvalwater van vliegtuigen onderzoeken omdat het coronavirus momenteel weer hevig om zich heen slaat in China. Mutaties van het virus, die mogelijk ook in Europa de kop op kunnen steken, worden dan ook gevreesd.

Maatregelen

Reizigers uit China hebben vanaf dinsdag 10 januari weer een negatieve coronatest nodig om naar Nederland te vliegen, liet minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Kamerbrief weten. Ook wordt passagiers gevraagd een mondneuskapje te dragen tijdens de vlucht. De terugkeer van deze strengere maatregelen is feitelijk een geval van stroomlijning met andere Europese landen. Het kabinet achtte strengere maatregelen zelf niet noodzakelijk maar stuurt erop aan dat alle Europese landen dezelfde aanpak hebben. “Als alle verschillende landen iets anders doen, zorgt dat voor ontzettend veel verwarring en irritatie”, aldus de minister tegenover de NOS. Leden van het Outbreak Management Team (OMT) lieten de minister weten dat er weinig epidemiologische redenen zijn om extra maatregelen in te voeren. Vooralsnog lijkt het hier dus te gaan om extra voorzichtigheid.