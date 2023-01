Deal gesloten: Mexico koopt Mexicana

De Mexicaanse staat heeft de buit binnen: dankzij een deal is zij de nieuwe eigenaar van de resterende verschillende activa van het failliete Mexicana de Aviación. Met de koop zou zo’n 811 miljoen peso gemoeid zijn.

Het ministerie van Infrastructuur, Communicatie en Transport van Mexico heeft de restanten van de failliete maatschappij Mexicana de Aviación opgekocht. Het gaat hier onder meer om de rechten voor gebruik van het merk. De Mexicaanse regering wil Mexicana de Aviación nieuw leven inblazen met de presidentiële Dreamliner en andere Boeing-vliegtuigen.

Mexicana

Mexicana, opgericht in 1921, was niet alleen een traditionele luchtvaartmaatschappij, maar ook een redelijk grote. Ten tijde van de shutdown in 2010 bestond de vloot uit ongeveer 65 vliegtuigen: Airbus A318/319/ 320’s voor de korte- en middellangeafstandsroutes en Airbus A330 en Boeing 767’s voor langeafstandsvluchten. Bij het faillissement liet het bedrijf onder meer aan haar werknemers een grote schuld achter. Het aanbod van de overheid, die naast de naam ook enkele gebouwen wil overnemen, was volgens belangenvertegenwoordigers van de voormalige werknemers het eerst binnengekomen serieuze bod.

Toekomst

De links-nationalistische president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador, gaf eerder aan Mexicana door het leger te willen laten exploiteren. Onder andere de presidentiële Boeing 787 Dreamliner zou door de maatschappij commercieel ingezet kunnen worden voor passagiersvluchten die dan worden uitgevoerd onder auspiciën van het leger. Het bedrijf wil vooral gaan focussen op het uitvoeren van chartervluchten.