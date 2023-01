Oproep aan airlines: voorkom chaos Schiphol

Vrezend voor een herhaling van de chaos van 2022 waarschuwt vakbond FNV de betrokkenen. Om de zomer van 2023 voor passagiers op Schiphol beter te laten verlopen dan in het afgelopen jaar, moeten de luchtvaartmaatschappijen snel in actie komen. Vakbond FNV roept hen in een brief op om het torenhoge tekort aan bagage-afhandelaars nu aan te pakken, omdat er anders nieuwe chaos dreigt.

Nog altijd is het personeelstekort bij de afhandeling van bagage enorm en vertrekken mensen vanwege de werkdruk. Ook zijn de lonen volgens de vakbond te laag om mensen voor langere tijd in dienst te houden. FNV Schiphol acht het afhandelingsbedrijf dat door de luchtvaartmaatschappijen wordt ingehuurd totaal niet klaar voor de aanstaande zomer. Betere arbeidsvoorwaarden zouden hierin verbetering moeten brengen. Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol: “Bij de beveiligers op Schiphol zien we dat er nu echt wat verbetert dankzij betere arbeidsvoorwaarden, een uitgebreide wervingscampagne en betere werkroosters. Maar de bij afhandelaars is de werkdruk nog altijd veel te hoog, omdat er te weinig mensen zijn.” De belangrijkste wensen van FNV zijn dat het minimumuurloon voor afhandelaars naar 14 euro gaat, dat er meer vaste contracten komen en dat er snel meer personeel wordt geworven om de enorme werkdruk te verlagen.

In gesprek

FNV Schiphol roept de luchtvaartmaatschappijen op om tafel te gaan met de afhandelingsbedrijven die ze inhuren zodat ze een goed beeld krijgen van de problemen die er spelen. Hier is volgens de vakbond haast bij geboden. Van Doesburg: “Als er niet snel iets gebeurt, dan gaan we deze zomer weer hetzelfde beeld krijgen als de vorige. En daar zit niemand op te wachten.”