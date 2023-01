Raketprimeur met 747 van Virgin Orbit

Er voltrekt zich vanavond laat een heuse Europese ruimtevaartprimeur. Voor het eerst worden er vanuit West-Europa satellieten in een baan om de aarde gelanceerd. De lancering zal vanuit het luchtruim ten zuiden van Ierland plaatshebben.

In het donker van de nacht zal vanavond boven de Atlantische Oceaan de Boeing 747 ‘Cosmic Girl’ van Virgin Orbit een raket lanceren die negen satellieten in een baan om onze planeet moet brengen. De Cosmic Girl stigt iets na elven op om omstreeks middernacht de raket, de LauncherOne, los te laten. Daarna moet deze koers zetten naar het zuiden, richting het Iberisch Schiereiland.

Alternatief

De meeste raketten vertrekken vanaf bekende lanceerbases op het land zoals Cape Canaveral in Florida en Bajkonoer in Kazachstan. Deze lancering vanuit een vliegtuig boven Europa is een primeur en biedt in de toekomst een alternatief voor deze traditionele locaties. De raketmissie genaamd ‘Start me up’, is een project van Virgin Orbit, het ruimtevaartbedrijf van miljardair en luchtvaartondernemer Richard Branson. Het is vernoemd naar een nummer van de Rolling Stones, de band die meerdere albums opnam bij Branson’s platenmaatschappij Virgin records. Naast de luchtvaartmaatschappijen Virgin Australia en Atlantic bezit Branson onder andere de ruimtevaartondernemingen Virgin Orbit en Virgin Galactic.

Zichtbaar

Of raketliefhebbers iets mee kunnen krijgen van de lancering is nog maar de vraag. De gloed van de lancering zou in principe bij helder weer in Nederland zichtbaar moeten zijn maar het wolkendek gooit waarschijnlijk roet in het eten. In Zeeland heeft men nog de grootste kans iets te kunnen oppikken van de raket. Dit zou zo’n vijf minuten na de start mogelijk moeten zijn.